Политолог Джаралла предупредил о возможных провокациях после выборов президента ЦАР

Предварительные результаты выборов в ЦАР, которые состоялись 27 декабря прошлого года, свидетельствуют о победе действующего главы Республики Фостен-Арканжа Туадера. Однако политолог Владимир Джаралла не исключает вероятность того, что оппозиция попытается оспорить итоги голосования силовым методом.

Напомним, вечером 4 января Национальное избирательное управление ЦАР (ANE) опубликовало итоги голосования, которые еще должен подтвердить Конституционный суд страны. Согласно данным ANE, победу в первом туре одержал Туадера, получивший 51,9% голосов. Следом за ним идет бывший глава правительства Центральноафриканской Республики (1999–2001) Анисе-Жорж Дологеле с показателем 21,01%. Замыкает тройку лидеров еще один экс-премьер ЦАР (2001–2003) Мартен Зигеле, набравший 7,46%.

В интервью Федеральному агентству новостей Джаралла объяснил, почему считает, что избирательный процесс прошел успешно, а главное — кому это невыгодно.

«Вполне реальные цифры, с учетом того, что страна находится в сложном положении. Они свидетельствуют о том, что стороны сражались честно, не применяя административного ресурса. Проще говоря, не прибегали к фальсификациям. Но далее мы, вероятно, столкнемся с тем, что противники действующего президента выборы не признают и, в зависимости от имеющихся возможностей, продолжат силовую линию», — уточнил эксперт.

Политолог считает, что теперь перед властями ЦАР стоит задача пресечь попытки провокаторов оспорить итоги голосования, а также заручиться поддержкой международного сообщества.

Внешняя помощь для ЦАР

Обстановка в стране остается неспокойной. Происходят столкновения правительственных сил (FACA) и миротворцев ООН с боевиками «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), за действиями которых стоит экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе. Согласно заявлению многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), стычки зафиксировали 2 января в районе города Дамары, а на следующий день — около Бангасу, на юге страны.

Основная ответственность за поддержание порядка в стране лежит на отрядах FACA, однако Джаралла отмечает, что и Россия подготовилась к различным вариантам развития ситуации. При этом она не подменяет власти и не ограничивает возможности действий других игроков, что является важным с точки зрения реализации интересов РФ в ЦАР.

Российские инструкторы, которые уже давно занимаются обучением Вооруженных сил ЦАР, помогали с перевозкой материалов для голосования и охраняли избирательные участки, чем внесли значительный вклад в проведение безопасных и легитимных выборов. Также, помимо РФ, обеспечить мирное волеизъявление народа ЦАР помогали руандийские военнослужащие, прибывшие по просьбе правительства Республики.

«Это уже достаточно привычное дело для Африки. Руанда обладает относительно эффективными вооруженными силами, и наличие руандийских военнослужащих в ЦАР — серьезное подспорье для правительства страны, чтобы не допустить эскалации напряженности. Также это элемент престижа. Здесь мы видим формирование межгосударственных институтов в Африке», — констатировал собеседник издания.

После предварительного объявления результатов голосования у Конституционного суда страны есть пятнадцать дней на вынесение окончательного решения. Но, как отмечала ранее в интервью ФАН политолог Наталья Пискунова, официальное подведение итогов выборов не сможет моментально изменить обстановку в ЦАР, и за ним последует длительный процесс урегулирования ситуации, в котором ключевую миротворческую роль может сыграть Россия.