Есть ли в Тульской области браконьеры – выяснили специалисты в ходе рейда

Тула, 5 января. Тульские Росгвардейцы, полицейские и представители охотничьего хозяйства провели специальный рейд в охотничьих угодьях. Там, где разрешена добыча пушного зверя и копытных.

Охота на лисицу, волка, енотовидную собаку может проходить лишь при наличии разрешения на добычу любого вида животного и с тем условием, что охотнику вписали в разрешение на добычу эти виды.

Как стало известно ФАН, в этом году сезон охоты на копытных животных должен завершиться 10 января. Добыча другого зверя в тульских угодьях продлится до конца зимы.

В Тульском регионе в осенне-зимний сезон охоты на пушных животных начался 15 ноября прошлого года. По словам специалистов, именно в этот период браконьеры очень активны.

Сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии провели в ходе рейда профилактические беседы с охотниками по выявлению и пресечению нарушений, которые связанны с правилами проведения как охоты, так и оборота оружия.

Как отметил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области Илья Медведев, нарушений законодательства в этих сферах в период проведения проверки выявлено не было. Подобные мероприятия проходят в регионе систематически.