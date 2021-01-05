Милонов прокомментировал секс-скандал с Цискаридзе

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью ФАН призвал известных людей не демонстрировать публике свои сексуальные предпочтения.

Милонов не стал открыто комментировать возможный сексуальный скандал с участием звезды балета Николая Цискаридзе, отметив его профессионализм. Ранее в Интернете появились интимные фотографии, на которых мужчина, очень похожий на Цискаридзе, находится с другим мужчиной.

«Я бы, честно говоря, не хотел знать подробностей личной жизни артистов и звезд эстрады. Я знаю уважаемого Николая Цискаридзе как талантливого артиста, художника танца, педагога. Наверное, он уже находится на той же высоте, как некогда Вацлав Нижинский, который являет собой воплощенную славу отечественного балета», — сказал Милонов.

Милонов попросил известных профессионалов быть «менее яркими в личных делах».

«Пожалуй, я бы советовал всем, кто является моральным и профессиональным ориентиром для тысяч молодых людей, быть менее ярким в демонстрации каких-то своих личных предпочтений», — высказался политик.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что Цискаридзе может заниматься сексом с кем угодно. Артистка положительно отзывается о своем коллеге и считает недостойным обсуждение таких выдающихся личностей, как он.