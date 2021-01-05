Крымский политик назвал фобией заявление Киева о войне с РФ

Симферополь, 5 января. Заявление украинской разведки о возможной «войне с Россией» за пресную воду является фобией. Такую точку зрения выразил крымский политик Александр Молохов.

Служба внешней разведки Украины пришла к выводу, что Россия якобы может прибегнуть к военным методам в попытке взять контроль над дамбой Северо-Крымского канала. Молохов, комментируя сообщение, отметил, что в нем явно прослеживаются признаки психического расстройства.

Совет министров Республики Крым ранее рассмотрел ряд инициатив по возведению станций опреснения морской воды. По словам авторов Федерального агентства новостей, строительство может начаться уже в этом году.