Муж Бородиной оскандалился в Сети после заявления о «недостойных женщинах»

Москва, 5 января. Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в очередной раз решил пофилософствовать на тему отношений мужчины и женщины и рассказал, почему слабый пол часто несчастен в любви.

В своем недавнем посте в Instagram он порассуждал о том, почему многие женщины называют мужчин «козлами» и несчастны в любви. По мнению Омарова, слабый пол сам виноват в своих бедах. Он считает, что женщины просто не любят и не умеют преподносить себя, поэтому их партнеры не готовы «сворачивать» ради них горы. Блогер предположил, что многие представительницы слабого пола просто недостойны любви.

«Но никто не ставит вопрос ребром: а может вы просто недостойны любви? Поэтому и мужчины не стремятся пообещать вам луну, звезды и новый айфон», — написал он.

Фолловеры не поняли очередной философии от Омарова. Они написали, что счастье женщины не заключается в том, чтобы иметь рядом с собой мужчину. Подписчицы блогера добавили, что чаще всего причины неудачи в любви кроются в «таком себе» мужчине.

«А если первопричина не в отсутствии любви к себе у женщины, а в отсутствии у многих мужчин способности брать на себя ответственность за женщину и ее жизнь? А жить с подобием мужчины не хочется как-то. Как тогда?»; «С чего вдруг вы решили, что счастье для женщины заключается в наличии мужчины рядом? Человек должен быть счастливым сам по себе и не зависеть от другого человека», — написали в комментариях.

Поклонники смеются над бизнесменом и называют его «альфонсом». Сам Омаров не стесняется говорить, что его жена зарабатывает очень много денег.