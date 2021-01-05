Полянский отметил необходимость избавить ОЗХО от политизации

Нью-Йорк, 5 января. РФ заинтересована в том, чтобы ОЗХО справлялась с работой. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его мнению, странам, которые заинтересованы в бесперебойной работе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), необходимо вместе работать над ее избавлением от политизации.

«ОЗХО серьезно больна поляризацией, и те, кто закрывает на это глаза, лишь усугубляет ее состояние», — сказал Полянский.

Также зампостпреда РФ при ООН обратил внимание, что увеличивается кризис доверия к международной организации, которая в настоящее время стала инструментом политических манипуляций и наказания неугодных.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Сирия направила в ОЗХО 210 сообщений о наличии химоружия у террористов.