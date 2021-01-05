Иран направил второй запрос в Интерпол на Трампа

Тегеран, 5 января. Дональд Трамп получил «красное уведомление» об аресте после запроса, направленного иранскими властями в Интерпол. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира». Уходящего президента США обвиняют в организации убийства генерала Касема Сулеймани.

Иранские власти направили в Интерпол запрос об аресте 48 фигурантов дела об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В списке упомянут Дональд Трамп, а также 47 американских чиновников, в число которых входят сотрудники Пентагона. Официальный Тегеран обвиняет их к причастности к убийству генерала Касема Сулеймани.

«Исламская Республика Иран очень серьезно следит за проведением расследования, — заявил официальный представитель органов судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили. — Мы будем добиваться наказания тех, кто заказал и выполнил это преступление».

Это уже второй запрос в Интерпол о выдаче международного ордера на арест Трампа и представителей американских властей. Первый был отклонен с формулировкой о том, что устав организации запрещает «любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера».

Ранее глава Верховного суда Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран подал запросы об аресте фигурантов дела об убийстве генерала Касема Сулеймани в шесть стран.

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» погиб 3 января 2020 года в результате ракетного удара, санкционированного Дональдом Трампом.