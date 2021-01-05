NI: С-300 «Фаворит» превосходит американский Patriot

Вашингтон, 5 января. Комплекс противовоздушной обороны С-300 «Фаворит» является одним из лучших в мире, его возможности превосходят американскую установку Patriot.

Разработка С-300 стала ответом на моральное устаревание систем ПВО предыдущих поколений — С-25 «Беркут», С-75 «Двина». Советским конструкторам удалось добиться не только эффективного поражения целей, но и ускорения боевого развертывания. На возможности «Фаворита» обратили внимание военные эксперты американского издания The National Interest.

Разработчики внедрили в него систему слежения сразу за несколькими целями и установили пассивную фазированную антенную решетку (ПФАР), передает «НьюИнформ». В дальнейшем эта установка неоднократно модернизировалась, были повышены дальность действия ракет, обновлено радарное оборудование, и появилась возможность работать совместно с комплексом С-400 «Триумф».

Одна из последних версий установки под индексом С-300В4 усилила противовоздушную оборону Курильских островов.