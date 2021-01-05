Глава Минстроя РФ выступил с отчетом перед Путиным

Москва, 5 января. Президент России Владимир Путин устроил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину подробный опрос по бюджету ведомства.

Государственный лидер поинтересовался у главы Минстроя, сколько средств было направленно на реализацию программы по расселению граждан из аварийного жилья. Отвечая на вопрос президента, Файзуллин отметил, что в прошлом году на программу было выделено 40 млрд рублей. К концу 2020 года ведомство дополнительно получило еще 50 млрд рублей. Благодаря полученным средствам власти увеличили объемы расселения.

Министр также добавил, что в текущем году программа будет осуществляться в том же объеме с учетом «сдвижки влево».

«Это порядка, наверное, 130 тысяч человек. Сегодня по деньгам у нас получается где-то около 80 миллиардов», — отметил Ирек Файзуллин.

Владимир Путин остался доволен ответом руководителя ведомства.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что россиянам могут начислить пени за неуплату ЖКХ за весь 2020 год.