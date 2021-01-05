Американская разведка усомнилась в подготовке КНДР испытаний ракет

Пхеньян, 5 января. Пентагон не располагает информацией о готовящихся в Северной Корее испытаниях МБР.

Командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс отметил, что Пентагон не получал сведений об испытаниях в КНДР баллистических ракет. Такое заявление он сделал на заседании Института корейско-американских исследований, отвечая на вопрос о возможности проведения Пхеньяном тестовых пусков.

«Я не знаком с подобными сообщениями. Наши совместные усилия направлены на то, чтобы иметь дело с любой возможной деятельностью, <...> в частности касающейся угроз баллистических ракет», — отметил он.

В конце 2020 года новостное агентство Yonhap со ссылкой на доклад Института политических исследований «Асан» сообщило, что Пхеньян может испытать свои ракеты, если переговоры КНДР и США по ядерной проблеме не выйдут из тупика. Образцы МБР как раз были представлены во время военного парада в Пхеньяне осенью 2020 года.

Однако Абрамс со скепсисом отнесся к военному параду и отметил, что было бы опрометчиво считать, что все представленные на нем образцы техники армии КНДР являются настоящим. Он отметил высокую вероятность того, что образцы вооружений на самом деле были макетами, так как убедиться в их реальной боеспособности невозможно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Северной Кореи распорядились о создании площадки для изучения возможностей гиперзвуковых ракет. Заведение развернуто при Академии оборонных наук КНДР.