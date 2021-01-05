Названы восемь привычек, которые мешают похудеть

Берлин, 5 января. Диетолог из Германии Андре Шмидт назвала восемь привычек человека, которые мешают сбросить лишний вес. От этих привычек лучше избавиться, считает врач.

Первой вредной привычкой врач считает недосып в течение длительного времени. При хроническом недосыпе организм вырабатывает больше гормона грелина, который отвечает за чувство голода, пояснила врач.

Вторым пунктом Шмидт назвал утренний стресс от повтора будильника. В результате вырабатывается кортизол, который препятствует выработке белка. Третья привычка также связана с утренним ритуалом — кофе сразу после пробуждения также вызывает выработку кортизола. Теплая вода после пробуждение запустит метаболизм, заметила доктор Шмидт.

Пропуск приема пищи также стоит в списке вредных для похудения привычек. Пятым пунктом идет малоподвижный образ жизни. Врач заявила, что упор нужно делать не на кардионагрузки, а на наращивание мышечной массы.

Седьмая ошибка по мнению диетолога — чрезмерное увлечение сладостями. Восьмым грехом для желающих похудеть специалист назвала недостаток полезных жиров. Именно они отвечают за баланс гормонов и способствуют выработке тестостерона, которые способствует наращиванию мышечной массы. Эксперты в сфере питания назвали шесть продуктов, которые помогают сжигать жир в области живота. Среди них такие простые как яйца, молочные продукты и зеленый чай.