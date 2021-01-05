«Свирепость» российского корвета «Гремящий» впечатлила экспертов из КНР

Пекин, 5 января. ВМФ России получили в свое распоряжение корвет «Гремящий», а его продвинутые боевые возможности удивляют иностранных специалистов.

Корабль относится к проекту 20385. Его основными задачами являются ведение прямого боя и патрулирование прибрежной морской зоны. Основное преимущество «Гремящего» кроется не в скорости, а в серьезной ударной мощи. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на военных экспертов китайского издания Sohu.

«Благодаря своему внушительному боевому арсеналу, этот корабль очень свиреп – в лучших традициях советских и российских военных судов», — заявили эксперты.

Арсенал корвета включает в себя различные противокорабельные, зенитные и гидроакустическое комплексы. На борту также находится вертолет палубной авиации Ка-27. Одним из основных преимуществ «Гремящего» является комплекс «Калибр», заметили аналитики. Эти ракеты способны преодолеть любую оборону противника. В будущем ожидается перевооружение гиперзвуковыми снарядами «Циркон». Мир впечатлен его боевой мощью, уверены в Sohu.

Ранее сообщалось, что головной корвет проекта 20385 «Гремящий» вошел в состав ВМФ России. Он будет приписан к Тихоокеанскому флоту (ТОФ).