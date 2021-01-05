Министерство обороны Туниса хочет призвать женщин в армию

Тунис, 5 января. Женщины могут пополнить ряды армии североафриканской страны. Соответствующий законопроект предложило Министерство обороны республики.

В ведомстве заявили, что документ в ближайшее время рассмотрят в Палате представителей. Он подразумевает обязательную военную службу для всех граждан государства с целью обеспечения равенства полов в вооруженных силах.

Идея призыва девушек в армию также стала результатом экономического кризиса в Тунисе и роста угрозы со стороны террористических организаций. Согласно данным переписи населения в 2020 году, в республике женщин больше, чем мужчин в соотношении 52 к 48 процентам.

В настоящий момент все молодые люди старше 20 лет призываются на военную службу, и эта обязанность сохраняется до достижения 35-летнего возраста. На конец минувшего года вооруженные силы страны занимали 11-е место в рейтинге самых мощных армий на Ближнем Востоке.