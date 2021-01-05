Критик Соседов считает красивое тело Цискаридзе достойным любования

Критик и шоумен Сергей Соседов прокомментировал скандал вокруг слитых в Сеть интимных фотографий, где пользователи заметили сходство одного из мужчин с известным балетмейстером. По словам критика, ничего страшного нет, если окажется, что это действительно Николай Цискаридзе. Соседов восхищается фигурой танцора и считает, что любые его фотографии — лишний повод полюбоваться на тело артиста.

«У него красивое тело, он артист балета, он прекрасно сложен. Такую фигуру, такой торс, вообще все его тело можно демонстрировать как угодно», — поделился с ФАН Соседов.

Критик утверждает, что интимные фотографии Цискаридзе, ставшие поводом для скандала, к нему в руки еще не попадали, но он уверен, что репутацию балетмейстера невозможно испортить.

«Я не думаю, что что-то опорочит Колю, его невозможно опорочить. Если все-таки это он, то сработает обратный эффект: ведь это значит, что он интересен людям. Я не думаю, что на снимке что-то некрасивое, наоборот, там скорее все красиво и хорошо. И я буду поддерживать Николая», — заявил Соседов.

Шоумен напомнил о скандале с интимным видео Артема Дзюбы. По словам Соседова, ситуация с Цискаридзе аналогичная.

«Как слили видео с Дзюбой, но он тут ни при чем, не он же это выставлял. Мне сдается, он от этого видео даже выиграл. Кто-то его шантажировал пятью миллионами рублей. А я бы сказал: «Милочка, я тебе дам не пять, а один миллион рублей, но за то, чтобы ты, наоборот, эти фото все выставила». Понимаете, жизнь сейчас такая бездуховная, рамок никаких нет. Кто-то подсматривает, кто-то сливает», — пояснил критик.

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