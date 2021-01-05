Сотрудничают ли Пакистан и Турция на черном рынке ядерных технологий

Встреча турецко-пакистанской «Группы высокого уровня военного диалога» породила множество слухов о том, что Пакистан может передать Турции технологии для разработки ядерного оружия. Этот вопрос не впервые появляется в международной повестке дня и не безосновательно. О том, как Турция и Пакистан сотрудничали на черном рынке ядерных технологий и можно ли ожидать, что Эрдоган получит свое собственное «абсолютное оружие», расскажет автор телеграм-канала «Индия Сегодня».

Пакистан и нелегальный рынок ядерных технологий

Пакистан и его ядерная программа не впервые оказываются замешанными в громкий скандал.

Пакистанский ученый-ядерщик Абдул Кадир Хан, в просторечии известный как «отец проекта по обогащению урана» за свою национальную программу атомной бомбы, признался в 2004 году в том, что он создал и руководил обширной сетью, которая в течение почти двух десятилетий поставляла опасные технологии, опыт и разработки Ирану, Северной Корее, Ливии и, возможно, другим странам. Он сумел создать крупнейшее в истории незаконное кольцо распространения ядерного оружия.

Под растущим давлением США администрация Мушаррафа арестовала ученого. Это произошло после предоставления конкретных доказательств того, что он возглавляет глобальную сеть преступного распространения ядерных вооружений. Абдул Кадир Хан в течение 5 лет оставался под домашним арестом, после чего снова получил свободу передвижения.

Компания по производству ядерного топлива Urenco, управляющая несколькими заводами по обогащению урана в Германии, Нидерландах, Соединенных Штатах и Великобритании, где Хан ранее работал, обвинила его в шпионаже.

Причина претензий в том, что пакистанский «отец проекта по обогащению урана» никогда не вел исследований в ядерной области, а по образованию является металлургом. Его вклад в ядерную программу Пакистана, как утверждает Urenco, заключается в краже чертежей у компании.

Когда кольцо нелегального распространения опасных технологий было раскрыто, международные сыщики обнаружили, что тайным промышленным центром для ядерного черного рынка является Турция.

Согласно отчету Международного института стратегических исследований, турецкие компании импортировали материалы из Европы, производя детали и отгружая готовую продукцию клиентам.

В 2019 году бывший министр обороны Германии заявил, что идея о том, что Турция может обладать значительным количеством центрифуг (для производства военного атома — прим. переводчика) неизвестного происхождения, «не кажется надуманной».

Erdogan’s Ambitions Go Beyond Syria. He Says He Wants Nuclear Weapons. https://t.co/YoiMVmA644 pic.twitter.com/KMWcbzJo04 — New York Times World (@nytimesworld) October 20, 2019

Ядерные амбиции Турции

Турция стремится приобрести ядерные технологии с 1960-х годов. Анкара подписала Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает, что не приемлет никаких ограничений, налагаемых на его государство ядерными державами.

«У некоторых стран есть ракеты с ядерными боеголовками, и не одна или две. Но (говорят нам) мы не вправе их иметь. Этого я не могу принять», — заявил Реджеп Эрдоган в сентябре 2020 года.

По его словам, Турция нуждается в такой же защите, как и Израиль: «Израиль у нас рядом, почти соседи. Они пугают другие народы, обладая таким вооружением. Никто не может к ним прикоснуться».

Erdogan says it's unacceptable that Turkey can't have nuclear weapons https://t.co/v5YEWss51z pic.twitter.com/Ng21ZV0U3t — Reuters (@Reuters) September 4, 2019

Эрдоган подчеркнул, что обладающие ядерным оружием страны не имеют права запрещать Анкаре приобретать аналогичные ударные средства.

Греция, будучи соседом и соперником Турции, неоднократно обвиняла ее в разработке ядерного оружия.

Еще в 1980-х годах занимавший пост премьер-министра Греции Андреас Папандреу говорил о том, что Анкара и Исламабад сотрудничают в создании ядерной бомбы.

Согласно сообщениям СМИ, немецкая разведка выяснила, что в мае 2010 года Эрдоган приказал тайно начать подготовку к строительству объектов по обогащению урана и что Турция начала производить желтый кек, необходимый для ядерных программ.

Recep Tayyip Erdogan: Arbeitet die Türkei heimlich an der Atombombe? http://t.co/2EeSPaXRBT — WELT (@welt) September 22, 2014

Ядерное сотрудничество Турции и Пакистана

Министр обороны Пакистана генерал-лейтенант в отставке Мухаммад Хилал Хусейн встретился с заместителем главнокомандующего турецкой армией генералом Сельчуком Байрактароглу во время 15-й турецко-пакистанской встречи Группы высокого уровня военного диалога 22–23 декабря 2020 года. Она является крупнейшей институциональной структурой между обеими странами по оборонному сотрудничеству.

Между высокопоставленными представителями армий обеих стран была проведена серия встреч для наблюдения за прогрессом, достигнутым на предыдущих собраниях представителей обороны.

Инсайдеры считают, что эти переговоры и обсуждения были лишь верхушкой айсберга, поскольку они являются частью более масштабного сценария обмена ядерными и ракетными технологиями между двумя гсоударствами. Индийские СМИ муссируют слухи, что Эрдоган лично попросил главнокомандующего пакистанской армией генерала Баджву помочь с технологией ядерного оружия, на что Пакистан, как сообщается, согласился.

Turkey-Pakistan in top-level discussion over nuclear weapon program https://t.co/68DOiXE5dk pic.twitter.com/FA7nI2hAOl — Defence News (@defence_news) January 3, 2021

Не ядерное сотрудничество Турции и Пакистана

Исламабад пригласил Анкару инвестировать в свои энергетические секторы, а также участвовать в Китайско-пакистанском экономическом коридоре (КПЭК).

В прошлом году Эрдоган помог Пакистану избежать огромного штрафа в судебном процессе с участием турецкой энергетической компании Karkey Karadeniz Elektrik Uretim, который составлял 1,2 миллиарда долларов, наложенных Международным центром урегулирования инвестиционных споров.

В 2019 году Пакистан, Иран и Турция также подписали международное дорожно-транспортное соглашение о создании торгового коридора.

Кроме того, Анкара и Исламабад имеют бурно развивающиеся оборонные связи, которые стали расширяться после прихода к власти премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Турция не только строит военный корабль для своих пакистанских союзников, но и продает им свои многоцелевые боевые вертолеты T129 ATAK.

Pakistan, Turkey Sign Deal for 30 Helicopter Gunships https://t.co/ARPuSa2YLH pic.twitter.com/QUB7fST2HB — TheUrbanNewz (@TheUrbanNewz) July 16, 2018

Поможет ли Пакистан Турции в создании «абсолютного оружия»?

Пакистан — единственная мусульманская страна с ядерным оружием в мире. Руководство страны позиционирует ее как «защитницу исламских наций». При этом Пакистан имеет худший послужной список ядерного распространения, а Турция когда-то была производственным центром нелегальных операций пакистанского ученого-ядерщика Абдула Кадира Хана.

Если Анкара выполнит угрозу приобретения ядерного оружия, она станет первым членом НАТО, который выйдет из договора, самостоятельно пиробретет «абсолютное оружие» и столкнется с жестким давлением со стороны международного сообщества.

Предоставление Турции технологии ядерного оружия также повлечет за собой международные санкции против Пакистана. Этот шаг негативно скажется на положении страны, и без того раздираемой коррупцией и экономическим упадком.

Экономические последствия решения о передаче ядерных технологий от Пакистана Турции таковы, что это решение не может быть принято без одобрения Китая, поскольку именно Пекин будет вынужден спасать экономики своих партнеров в Анкаре и Исламабаде, когда Запад начнет их экономическую блокаду. Особенно справедливо это утверждение для Пакистана, где единственной надеждой на развитие страны является Китайско-пакистанский экономический коридор. Готов ли Китай начать передел мира?