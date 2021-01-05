«Высокая явка подтверждает легитимность голосования»: Шаповалов о выборах в ЦАР

Действующий глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера, по предварительным данным, побеждает в первом туре президентских выборов. Политолог Владимир Шаповалов считает, что промежуточные итоги голосования свидетельствуют о прозрачности и легитимности избирательного процесса.

Согласно предоставленным Национальным избирательным управлением ЦАР (ANE) данным, Фостен-Арканж Туадера получил 53,9% голосов избирателей. На втором месте с показателем в 21,01% оказался глава оппозиционной коалиции COD-2020, бывший премьер-министр ЦАР Анисе-Жорж Доголеле.

В интервью Федеральному агентству новостей Шаповалов отметил, что опубликованные результаты подтверждают демократический характер голосования в ЦАР. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ подчеркнул, что выборы отразили наличие реальной политической конкуренции.

«Результат более 50% в первом туре свидетельствует о том, что в обществе есть консолидированное большинство избирателей. Это очень хороший показатель для любой демократической страны», — уточнил он.

Также эксперт добавил, что соответствующие цифры нивелируют любые спекуляции на теме электорального процесса. По его мнению, голосование прошло открыто, а сам факт его проведения является успехом.

«В стране существуют другие политические силы, которые имеют серьезные позиции. Выборы были конкурентными, что нормально для демократического политического процесса», — заявил собеседник ФАН.

Следует отметить, что избрание президента проходило на фоне активизации бандформирований, остающихся на территории ЦАР. Однако, несмотря на попытки запугать население и нарушить ход голосования, граждане страны показали высокую явку, которую отмечали присутствовавшие на выборах иностранные наблюдатели.

«Высокая явка является подтверждением качественно проведенных выборов, легитимности избирательного процесса и его результатов. Также она свидетельствует о наличии политической борьбы, поскольку кандидаты привлекли к участию в голосовании максимальное количество сторонников», — заключил Шаповалов.

Во многом высокий показатель заинтересованных в электоральном процессе граждан обеспечили натренированные российскими инструкторами вооруженные силы страны, миротворцы ООН, а также руандийские военные, прибывшие по просьбе властей Республики. Все они отвечали за безопасность на избирательных участках. Как отмечает Шаповалов, помощь Руанды в проведении демократических выборов в ЦАР создает условия для дальнейшего сотрудничества Банги и Кигали.

Окончательные результаты выборов будут оглашены Конституционным судом Центральноафриканской Республики не позднее чем через 15 дней после публикации предварительных итогов. Таким образом, имя избранного президента станет известно до 19 января.