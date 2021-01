Помпео подписал указ об исключении Судана из списка спонсоров терроризма

Вашингтон, 5 января. Госсекретарь США Майк Помпео объявил о подписании указа об исключении Судана из списка государств-спонсоров терроризма.

В официальном Twitter-аккаунте глава Госдепа подтвердил, что североафриканская страна больше не входит в черный список Соединенных Штатов.

After months of negotiations, I signed the order to remove Sudan from the list of State Sponsors of Terrorism and ensure compensation for American victims of terrorism and their families. Once in a generation opportunity for freedom -- huge benefits. pic.twitter.com/qjhoFwVTZB