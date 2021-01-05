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Помпео подписал указ об исключении Судана из списка спонсоров терроризма

Помпео подписал указ об исключении Судана из списка спонсоров терроризма

Вашингтон, 5 января. Госсекретарь США Майк Помпео объявил о подписании указа об исключении Судана из списка государств-спонсоров терроризма.

В официальном Twitter-аккаунте глава Госдепа подтвердил, что североафриканская страна больше не входит в черный список Соединенных Штатов.

Майк Помпео также пообещал «обеспечить компенсацию американским жертвам терроризма и их семьям». Сумма выплат пока не озвучивается.

Представители посольства США в Хартуме ранее сообщали, что Белый дом снял с Судана статус государственного спонсора радикального экстремизма, под которым он находился последние 27 лет.

Примечательно, что властям африканской страны пришлось пойти на уступки, чтобы покинуть черный список. В частности, наладить дипломатические отношения с Израилем.

За последние два месяца Судан стал третьим арабским государством после ОАЭ и Бахрейна, заявившим о нормализации отношений с Тель-Авивом.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Марокко согласилось наладить дипломатические каналы с Израилем. В ответ Вашингтон и Тель-Авив признали суверенитет королевства над спорными территориями Западной Сахары.

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