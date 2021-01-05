Катастрофа и паника: почему Европа вводит новый жесткий локдаун

Европа начала 2021 год, не завершив прошлый. Многие страны Европейского союза снова вводят локдауны, причем более жесткие, чем раньше. Система здравоохранения некоторых государств ЕС находится на грани катастрофы, это очевидно. Выявление нового штамма коронавируса также вызвало тревогу у властей и панику у граждан.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о новом, более жестком карантине, который продлится аж до конца февраля.

«Пока мы ждем массовую вакцинацию, необходимо взять под контроль новый вариант COVID-19. Поэтому мы вынуждены ввести строгую изоляцию, чтобы сдержать его распространение. Все это время все должны оставаться дома», — заявил Джонсон в обращении к нации.

Гражданам разрешено покидать свои дома только в крайних случаях. Можно выходить в продовольственные магазины, аптеки и в больницы. Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен также заявила, что со вторника будет заблокирована большая часть материковой Шотландии. Уэльс и Северная Ирландия уже находятся на изоляции.

Италия

Италия продлила ограничения, введенные в стране на время рождественских праздников, до 15 января. Итальянцам можно навещать друзей, но только раз в день. Собрания более двух человек строго запрещены даже на работе, поэтому приходится осуществлять трудовую деятельность дома. Поездки между регионами запрещены. Бары и рестораны сейчас могут работать только навынос.

Германия

Власти Германии в ближайшее время планируют продлить локдаун. Сегодня Ангела Меркель встретится с представителями 16 регионов страны и обсудит с ними возможность продления нынешнего режима изоляции. Первоначальный карантин должен был завершиться 9 января, но, скорее всего, его продлят до начала февраля. В понедельник глава отдела прессы и информации Германии Штеффен Зайберт заявил, что ситуация в больницах страны чрезвычайно сложная, а немецкая система еле выдерживает темп прироста зараженных.

Греция

Греция также ввела локдаун, правда, он продлится не так долго — всего до 11 января, но не исключено, что его продлят.

«Случаев коронавирусной инфекции по-прежнему очень много, давление на национальную систему здравоохранения продолжается. Сейчас необходимо оставаться дома», — заявил на брифинге официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас.

Дистанционное образование

Европа настолько обеспокоена ухудшением ситуации, что закрыла даже общеобразовательные школы. Правительство Великобритании уже пыталось закрыть учебные заведения, но, наткнувшись на резкую критику со стороны профсоюзов учителей, отказалось от этой идеи. После рождественских каникул дети вновь пошли учиться, но счастье длилось недолго. В понедельник Борис Джонсон отправил начальные и средние классы на карантин и дистанционные занятия. Премьер-министр также добавил, что выпускники школ в конце учебного года вряд ли смогут сдать итоговые тесты.

Италия подошла к вопросу немного иначе — с 11 января половина занятий у школьников будет проходить в учебных заведениях, а половина — в удаленном формате.

«Бесполезно открывать школы, чтобы снова через несколько дней их закрыть», — заявила заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Зампа.

В Германии общеобразовательные школы перешли на дистанционку еще в декабре, в ближайшее время немецкие власти решат судьбу школьников на предстоящий месяц.

В Ирландии и Испании работники сферы образования также рекомендуют отложить возвращение в школы до лучших времен.