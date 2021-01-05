Премьер-министр ЦАР поздравил президента Республики с победой на выборах

Банги, 5 января. Глава правительства ЦАР Фирмен Нгребада поздравил действующего президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера с победой на выборах главы Центральноафриканской Республики, прошедших 27 декабря прошлого года.

Национальное избирательное управление (ANE) опубликовало предварительные итоги голосования, согласно которым 53,9% избирателей отдали свои голоса в пользу лидера страны.

Премьер-министр ЦАР пожелал победителю успехов во время второго президентского срока и заверил, что готов работать под его руководством над социальным и экономическим развитием Республики. Помимо прочего, Нгребада поздравил центральноафриканцев, которые сделали дальновидный выбор и решительно выступили против попыток дестабилизировать обстановку в государстве.

Следует отметить, что опубликованные ANE результаты являются предварительными. Окончательное решение о том, кто победил на выборах, вынесет Конституционный суд страны. Официальное подведение итогов ожидается 19 января текущего года.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал о политическом эффекте проведения голосования за главу Центральноафриканской Республики. По мнению экс-сенатора Франца Клинцевича, избирательный процесс прошел успешно. Подробнее с мнением эксперта можно ознакомиться в материале под названием «Выборы президента стали первым шагом к формированию государственности ЦАР».