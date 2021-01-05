Глава МИД Египта прилетел на саммит стран Персидского залива

Эр-Рияд, 5 января. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри вылетел из страны для участия в 41-м саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает издание Ahram online.

Дипломат направляется в Саудовскую Аравию. На мероприятии также будут присутствовать представители ОАЭ и Бахрейна. Они намерены провести переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль-Тани, конфликт с которым начался в 2017 году. Доху обвиняли в агрессивной политике и поддержке запрещенных организаций.

В рамках саммита планируется прийти к соглашению о прекращении разногласий и восстановить единство стран Персидского залива. Так, Эр-Рияд и Доха уже договорились об открытии границ.

В мероприятии поучаствуют старший советник Белого дома Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Ави Берковиц.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на сближение со странами Персидского залива готов пойти Иран. Об этом заявил его посол в Кувейте Мохаммад Ирани.