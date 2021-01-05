Вирусолог Аграновский призвал не наводить панику из-за нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса — это не новая проблема, наводить панику из-за него не нужно. Об этом ФАН рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Это не новый вирус, это штамм. Он отличается некоторыми деталями от «исходника», но это совсем не делает его новым вирусом и новой проблемой, проблема остается той же. Вирус меняется, мутирует. Мутации эти случайны. Нельзя сказать, что вирус приспосабливается, имея некую программу — это происходит случайно, и отбираются те варианты, которые, например, более заразны. В данном случае это и произошло. Пока еще никто точно не знает, распространился ли новый более заразный штамм из Великобритании в ЮАР или другие места, или же там произошла некая независимая мутация и возникло несколько таких штаммов. У меня таких данных нет, это все нужно проверять. Впрочем, это и неважно — важно понять, что белок шипа, который есть у коронавирусов и который определяет связывание с рецептором в клетках слизистой оболочки человека, изменился таким образом, что стал лучше связываться с этим рецептором АСЕ-2. Соответственно, вирус повышает шансы заразить человеческие клетки, вот что там произошло», — сказал Аграновский.

Вирусолог признался, что, судя по тем данным, которыми он располагает, при новом штамме заболевание проходит не тяжелее, чем при обычном коронавирусе. Он уверен, что вакцина против COVID-19 будет действенна и против мутации.

«Давайте попросту представим себе белок шипа коронавируса в виде кулака. Это сферический белок. Он сферообразный или глобулярный. А большой палец — это тот участок, который взаимодействует с рецептором слизистой оболочки. Вот он и изменился. Представьте себе кулак, где большой палец чуть отогнут, например, и теперь за счет этого лучше «связывается». В ответ на действие вакцины вырабатываются антитела, распознающие участки на белке шипа: костяшки указательного пальца, мизинца, большого. И они будут продолжать нейтрализовать вирус, взаимодействуя со многими этими участками. Так что изменение этого «большого пальца» не сделают этот вирус нечувствительным к этим антителам, это не так», — объяснил вирусолог.

Эксперт призвал не наводить панику, потому что появление мутаций — это хоть и случайный, но серьезный процесс.

«Это совсем не конец света, это не делает COVID-19 чумой или черной оспой. Это серьезное заболевание. К нему нужно относиться серьезно, но без паники. Появление новых мутаций в будущем возможно, но не обязательно. Это процесс случайный: при копировании информации вирусной РНК в систему закладываются ошибки, и получается облако вариантов, которые отличаются от исходника одной, двумя или более заменами. И большая часть таких мутаций в потомстве вируса будет нежизнеспособна или нейтральна, она будет отсеиваться. А некоторые могут получить шанс выжить за счет благоприятных для вируса свойств, совершенно случайно. Именно так идет вирусная эволюция. Исключать нельзя, что появится что-то новое, но крайне маловероятно, что может появиться что-то смертельное», — сказал Аграновский.

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