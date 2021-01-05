Диетолог назвала основные правила разгрузочного дня

Сегодня, 5 января, — Международный разгрузочный день. Сервис здорового питания Daily-menu специально подобрал дату так, чтобы праздник следовал сразу за чередой новогодних пиршеств и застолий. ФАН узнал мнение диетолога о пользе разгрузочных дней, выяснил, как часто нужно их устраивать и почему опасно делать это без врача.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова объяснила, что неправильно сравнивать разгрузочные дни с голоданием и после переедания ничего не есть на следующий день.

«Как однодневное, так и многодневное голодание проводится под строгим наблюдением врача. Разгрузочный день — это однообразный по меню день, он нужен для функциональной разгрузки. Как правило, меню имеет однокомпонентный состав и рассчитано ровно на один день. Это не голодание ни в коем случае», — рассказала ФАН диетолог.

Нурия Дианова привела в пример несколько видов разгрузочных дней. По ее словам, меню должно подбираться с учетом пристрастий человека.

«Существуют мясные дни, когда в меню есть 400 граммов отварного мяса, а дальше — только овощные гарниры. Есть дни сухофруктов, когда всего 500 граммов кураги или чернослива, вода, чай и все. Есть овощные дни, когда в меню есть термообработанные или свежие салаты в сочетании с отваром шиповника, чтобы улучшить отхождение желчи. Они все разные, но их надо подбирать по пристрастиям пациента. Есть очень жесткие, кефирные дни, яблочные, огуречные, не все могут их комфортно перенести, потому что лишение основных компонентов не дает чувства сытости, а лишение углеводов дает чувство разбитости, головные боли, слабость, снижение работоспособности», — поделилась собеседница ФАН.

Диетолог обратила внимание на важность подбора меню разгрузочного дня вместе с врачом. По мнению специалиста, устраивать пищеварению такой отдых полезно раз в неделю.

«Разгрузочный день дает определенную разгрузку желудочно-кишечному тракту меньшим объемом продуктов и меньшим разнообразием блюд. Общий калораж любого такого дня будет ниже. Надо выбирать рацион обязательно с врачом. Делать такие дни советуют пять раз в месяц, но своим пациентам говорю, что полезно это делать в обычное время. Просто раз в неделю, когда у вас нет большой физической нагрузки, чтобы не вызывать повышенный аппетит. В середине недели будет логичнее, потому что в конце недели выходные, там всегда какие-то семейные посиделки», — советует Нурия Дианова.

Ранее ФАН писал о способе похудеть после новогоднего застолья от американского терапевта Роксаны Б. Сукол. Врач считает, что употребление воды с лимоном позволит избавиться от лишних килограммов после праздников.