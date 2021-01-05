Турок устроил распродажу надгробий в курортной Анталье

Анталья, 5 января. Мужчина устроил распродажу надгробий на рынке в южной провинции Турции, пишет News-Turk.

Находчивый предприниматель одной из фирм по обработке мрамора решил привлечь потенциальных клиентов в районе Серик. Он загрузил кузов пикапа готовыми памятниками и приехал на местный рынок.

Продавец Али С. начал возить примеры надгробий, предлагая цену в 650 лир (6,5 тысячи рублей — прим. ФАН) и выбор моделей под заказ.

Большинство прохожих осудили мужчину за кощунственные действия, однако нашлись и те, кого заинтересовало его предложение. В условиях пандемии COVID-19 в Турции ежедневно гибнут более 200 граждан. Это привело к дефициту мест на кладбищах и загруженности официальных компаний по предоставлению ритуальных услуг.

Напомним, что правительство республики поздно ввело карантин в стране. В результате попустительства властей в больницу каждый день обращаются с симптомами коронавирусной инфекции десятки тысяч человек.

Ряд экспертов призвал профильные комитеты Турции запретить междугородние поездки в надежде сдержать распространение COVID-19.