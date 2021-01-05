В России хотят учредить госорган, защищающий интересы работников в виртуальной сфере

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с заявлением, что на его имя поступает большое количество жалоб от граждан: люди обеспокоены незащищенностью работников интернет-кластера в отличие от специалистов из других классических отраслей. А ведь в последние годы в России, как и во всем мире, широкое распространение получило трудоустройство граждан в виртуальной сфере.

«Десятки тысяч наших соотечественников трудятся при посредничестве различных интернет-приложений, сервисов и иных площадок. Складывается впечатление, что работник, занятый в данной сфере, остается один на один с платформой, на которой работает, и не имеет законной защиты своих трудовых прав. К примеру, таксист не застрахован от необоснованного отключения своего аккаунта от сервиса агрегатора заказов, блогер не может повлиять на необоснованную блокировку своего профиля или страницы. Это делает их незащищенными, зависимыми от обстоятельств и без права обжалования несправедливого решения», — говорится в обращении.

В связи с этим Владимир Петров попросил Антона Котякова рассмотреть возможность учреждения государственного органа, уполномоченного на защиту и продвижение интересов работников виртуальной сферы в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

«Возможно, данный орган мог бы стать новым государственным профсоюзом либо государственным агентством в прямом подчинении и взаимодействии с министерством», — считает зампред.

Петров уверен, что данный шаг благоприятно повлияет на состояние отечественного рынка труда и будет соответствовать интересам народа.