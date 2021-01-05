Невестка певицы Валерии готовится к выписке из роддома

Москва, 5 января. Супруга сына певицы Валерии Арсения Шульгина Лиана, которая недавно родила ему дочь Селин, готовится поехать с ребенком домой из роддома.

О беременности Лианы Шульгиной стало известно спустя несколько дней после ее свадьбы. Она трогательно рассказала поклонникам о грядущем пополнении в семье фотографией с округлившимся животом. Девочка появилась на свет 1 января 2021 года. По словам сына Валерии, они с женой отправились в роддом сразу после новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

Мать Шульгиной Вера Волкова рассказала, что 5 января ее дочь и внучку выпишут из больницы. Она показала поклонникам в Instagram люльку для малышки и пообещала в подробностях осветить первую встречу с внучкой.

«Я так сильно волнуюсь. Я сейчас увижу свою маленькую-маленькую кнопку — внучку», — процитировал Пятый канал слова Волковой.

Незадолго до появления на свет дочери супруги переехали в новую комфортную квартиру из бизнес-центра «Москва-сити», где они жили долгое время. Сразу после родов супруга Шульгина объявила, что хочет еще одного ребенка. По словам молодой матери, роды прошли легко и она готова снова пережить этот процесс. Вероятно, после очередного пополнения семейство переберется жить в большой загородный дом.