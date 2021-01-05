Египет опроверг слухи о размещении консульства в Западной Сахаре

Каир, 5 января. Правительство Египта опровергло слухи о намерении открыть консульство страны в так называемой южной провинции Марокко, пишет Morocco World News.

В конце декабря 2020 года ряд новостных изданий королевства распространил информацию о планах президента Абдель Фаттаха ас-Сиси разместить дипломатическое представительство на спорной территории в Западной Сахаре. Для этих целей даже рассматривалась поездка главы МИД Самеха Шукри в Рабат.

Во время интервью Al-Monitor член Египетского совета по иностранным делам Ракха Хасан опроверг слухи о размещении консульства в городе Эль-Аюне. По его словам, Каир всегда выступал за самоопределение жителей североафриканского государства путем проведения референдума.

«Египет не заинтересован в этой территории», — заявил чиновник.

Ракха Хасан напомнил о резолюции СБ ООН о праве граждан самостоятельно решить будущее североафриканской страны: являться автономным государством в составе королевства или добиться создания Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

«Египет поддерживает референдум, чтобы позволить населению Западной Сахары выбрать, хотят ли они стать частью Марокко или быть независимыми», — подытожил член совета.

США, наоборот, выступают за автономию региона в составе королевства. В середине декабря Вашингтон признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. В свою очередь королевство согласилось наладить дипломатические отношения с Израилем, признав еврейское государство.