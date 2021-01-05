Звезда «Аншлага» Ефим Шифрин показал фанатам, как накачать мускулы

Москва, 5 января. Российский артист Ефим Шифрин поделился видео со своей первой тренировки в 2021 году, на котором она запечатлен во время выполнения упражнения.

Актер находится в отличной физической форме в свои 64 года. Добиться таких результатов ему помогли специальное питание, режим и тяжелые тренировки в спортзале. Шифрин регулярно делится своими снимками из «тренажерки» и хвастается мускулами.

Так, на личной странице Шифрина в Instagram появилось видео с первой тренировки в 2021 году. Судя по всему, артист уже закончил доедать новогодние салаты и решил заняться спортом. На видео 64-летний актер выполнял сгибание на бицепс. Поклонники обратили внимание на качество мускулатуры звезды «Аншлага». Они похвалили артиста за его усердия.

«Дай Бог каждому в вашем возрасте такое мощное тело»; «Вот это форма!!! Отличный пример»; «На это можно смотреть вечно. Вы в отличной форме», — написали в комментариях.

Не все знаменитости получают такие восторженные комментарии о своей физической форме. Недавно пользователи «набросились» на бодибилдера и шоумена Тарзана из-за его полуголого поздравления с Новым годом. Поклонники не оценили подтянутое тело звезды и то, как он его преподнес.