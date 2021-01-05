Президент Белоруссии Лукашенко назвал условие своей отставки

Минск, 5 января. Вопрос о президенте Белоруссии может быть решен только путем выборов, заявил действующий глава республики Александр Лукашенко.

В ходе визита на минский завод «Горизонт» Лукашенко подчеркнул, что хочет мира и спокойствия в стране. По его словам, если кому-то не нравится нынешний лидер, замена произойдет только по итогам всенародного голосования.

Наступивший год объявлен в стране Годом народного единства, и люди должны понять, что «я не враг собственному народу и сам себе прежде всего», добавил Лукашенко.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят протесты тех, кто не согласен с итогами выборов 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил со значительным перевесом, но занявшая второе место Светлана Тихановская не признала результаты. Президент уже говорил о необходимости изменения Конституции, отмечая, что готов поделиться полномочиями в пользу других ветвей власти.