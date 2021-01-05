Песков рассказал об отношении Путина к Украине

Москва, 5 января. Президент России Владимир Путин не будет делать необдуманных поступков, несмотря на происходящие события на Украине.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что украинские власти давно ушли за «красные линии». В Москве происходящие на Украине события считают трагедией для всей Европы.