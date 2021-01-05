Бородина резко ответила на заявление Максима Фадеева о закрытии «Дома-2»

Москва, 5 января. Телеведущая Ксения Бородина высказалась в адрес музыкального продюсера Максима Фадеева, который решил «урвать» кусок хайпа на закрытии шоу «Дом-2».

Телеканал ТНТ решил «свернуть» проект после 16 лет эфира. Эти новости обрадовали телезрителей, но не ведущих и участников «Дома-2». Только ленивый не прокомментировал закрытие шоу. Так, фанаты Ксении Бородиной рассказали ей о резких высказываниях Фадеева в адрес шоу. Продюсер заявил, что приложил руку к завершению проекта, и нелестно отозвался о нем. Слова Фадеева взбесили телеведущую, и она решила ответить ему в своем Instagram.

Звезда написала, что музыкант просто пытается напомнить о себе и хайпится на теме с закрытием «Дома-2». Бородина напомнила, что на самом деле у продюсера иное отношение к проекту и его участникам. По словам звезды, Фадеев часто снимал звезд «Дома-2» в своих клипах и даже продюсировал их после ухода с проекта. Например, знаменитый певец Олег Майами, который прославился на телестройке, был подопечным Фадеева долгие месяцы после того, как покинул шоу.

Знаменитость также ответила на слухи о покупке актером Иваном Охлобыстиным дочернего проекта «Дома-2» — «Бородина против Бузовой». Она язвительно написала, что у автора подобных статей были несвежие грибы на столе.