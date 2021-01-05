Россияне назвали актеров, которые вызывают у них наибольшее доверие

Москва, 5 января. В рейтинг доверия вошли Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев, Александр Петров, Сергей Безруков и другие артисты.

Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев и Никита Михалков вошли в тройку лидеров рейтинга доверия публичным личностям. В опросе, который проходил в декабре 2020 года, участвовали 2 400 респондентов старше 14 лет, проживающих в городах с населением более 100 000 человек. У людей спросили, кому из публичных личностей те доверяют, а также попросили назвать семь человек, где первому они доверяют больше всего.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные следования компании «Ромир», в рейтинг также вошли Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Мария Кожевникова, Александр Петров, Владимир Машков и Иван Охлобыстин.

Ранее зрители и кинокритики выбрали топ-10 лучших российских фильмов 2020 года. Топ был составлен на основе данных сервисов «Фильм Про», «КиноПоиск», Google Play Россия, kino-teatr.ru, kino.mail.ru.