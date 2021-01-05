Похудевшая Бузова напугала поклонников снимком в купальнике

Мале, 5 января. Певица Ольга Бузова, которая сейчас наслаждается отдыхом на Мальдивских островах вместе со своим возлюбленным, напугала поклонников истощенным видом.

Блогер Давид Манукян, который встречается со знаменитостью уже больше года, увез ее встречать Новый год в райское место. Знаменитости живут на берегу океана, наслаждаются теплой погодой, вкусной едой и красивыми закатами. Влюбленные делятся с поклонниками фотографиями с местных пляжей в летних образах. Так, на личной странице Бузовой в Instagram появился откровенный снимок в купальном костюме.

На певице был слитный зеленый купальник с вырезами на животе и груди. Звезда дополнила образ зеленой повязкой и золотыми украшениями. Бузова похвасталась шоколадным загаром и стройной фигурой, однако пользователи сочли ее тощей.

«Какая худая вы, Оля»; «Доска»; «Надо чуток пополнеть»; «Ну, худышка же совсем стала. Хотя конечно похорошела. А сочный зеленый цвет ей вообще к лицу!» — написали в комментариях.

Недавно бойфренд певицы задумался о свадьбе. Во время отдыха на Мальдивах он поинтересовался у поклонников, стоит ли ему узаконить свои отношения с Бузовой. Фанаты ответили положительно.