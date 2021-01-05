Правозащитник обвинил ПНС Ливии в эксплуатации мигрантов

Триполи, 5 января. Правозащитник Мурад ибн Атыя заявил, что вооруженные формирования Правительства национального согласия (ПНС) используют мигрантов как подневольных рабочих, сообщает телеканал Libya 24.

Эксперт утверждает, что боевики эксплуатируют беженцев на линии соприкосновения с Ливийской национальной армией, используя в качестве «пушечного мяса». По его мнению, так банды обеспечивают собственное усиление.

Атыя подчеркнул, что группировки сделали из мигрантов «живой щит» и бесплатную рабочую силу, ведь их гибель не влияет на боевой потенциал формирований. Правозащитник отметил, что с иностранцами таким образом обращаются до момента посадки в «лодки смерти».

Напомним, что за год в Средиземном море утонуло более 500 беженцев, которые пытались покинуть Ливию.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» специально для Федерального агентства новостей проанализировал ситуацию с потоком мигрантов в североафриканской стране.