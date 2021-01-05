NI: возможности российской ракеты «Циркон» стали вызовом для США

Вашингтон, 5 января. Военно-морской флот России наращивает свою мощь и планирует принять на вооружение большое количество гиперзвуковых ракет «Циркон».

Россия стремится нарастить ударный потенциал своих подводных лодок при помощи мощного оружия. Примером является атомная подлодка «Иркутск», проходящая модернизацию и ремонт на дальневосточном заводе «Звезда». После завершения всех работ субмарина сможет нести на борту до 48 противокорабельных ракет «Калибр-ПЛ», П-800 «Оникс» и «Циркон». На это обратил внимание военный эксперт американского издания The National Interest.

Оснащение субмарин подобным оружием является очень важным моментом, уверен автор. Тот же «Калибр» показал свою эффективность во время массового запуска по объектам боевиков в Сирии. Американские специалисты заметили, что ракеты оснащены передовой системой нацеливания.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» должны прийти на смену противокорабельным снарядам П-700 «Гранит». Во время испытаний они развивали скорость в восемь чисел Маха, что позволяет крайне эффективно проходить через систему противоракетной обороны. Эксперт NI назвал ее «монстром».

Ранее стало известно, что ракеты «Циркон», Сармат» и установки П-500 «Прометей» могут поступить в ВС РФ в 2021 году. О запусках гиперзвукового оружия с борта фрегата «Адмирал Горшков» также рассказали в «360».