Дмитрий Песков рассказал о подработках в девяностые годы

Москва, 5 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о путях заработка в девяностые годы до устройства в Кремль.

Пресс-секретарь вспомнил, что в то время еще работал в Министерстве иностранных дел РФ. Параллельно с этим он лично перегонял машины из Турции в России. По его словам, подработка была вынужденной, так как зарплаты были маленькими.

«Можно было ехать вокруг через Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину, а можно было на пароме. Тогда дипломат имел освобождение раз в сколько-то месяцев от таможни на машину», — заметил официальный представитель главы государства.

Дмитрий Песков рассказал об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Запись их разговора вышла на YouTube-канале «Соловьев LIVE». Во время беседы пресс-секретарь обсудил с журналистом тонкости своей работы и ответил на ряд важных вопросов.