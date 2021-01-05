Юрист рассказала о способах «приструнить» шумных соседей

Москва, 5 января. Юрист рекомендовала ознакомиться с законом на федеральном и региональном уровнях, чтобы бороться с «шумными» соседями.

Адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева рассказала о способах, которыми можно влиять на соседей, решивших пошуметь в праздничные дни.

По словам специалиста, для начала необходимо изучить законодательство, как на федеральном, так и на региональном уровне, в них могут существовать значительные различия по поводу времени, в которое допустимо шуметь. Также имеет значение вид шума: строительство, как и шум, создаваемый весельем, в некоторых регионах ограничено.

Специалист также отметила важность определения уровня шума. По федеративным нормам максимально допустимый уровень составляет 55 дБА с 7:00 до 23:00 и 45 дБА с 23:00 до 7:00. Для его определения можно обратиться в лицензированную компанию.

Некоторое время назад Федеральное агентство новостей сообщало, что российские пользователи в социальных сетях обсуждают новогодние шоу, показанные на федеральных каналах. Зрители голубых огоньков остались недовольны недавним эфиром.