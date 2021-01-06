Глупые митинги: Кедми раскритиковал современный Запад

Израильский государственный деятель, экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми в интервью ФАН рассказал о массовой вакцинации в Израиле, признался, что США выгоднее, чтобы Израиль покупал оружие, нежели производил его, а также раскритиковал современные левые движения Европы.

— Как вы думаете, с какими угрозами мир столкнется в 2021 году? Предвидеть коронавирус в 2020 году, наверное, могли, но не сделали этого. Чего нам нужно опасаться в этом году?

— Та форма, те меры взаимодействия и то внимание, с которым относились к этой эпидемии, не позволяли в 2020 году решить проблему коронавируса. С трудом успели к концу года запустить производство вакцины. Без нее справиться с коронавирусом не смогли ни в одной стране мира, кроме Китая. Сегодня без массовой вакцинации справиться с коронавирусом невозможно. Этот год пройдет в основном под лозунгом и усилиями ликвидировать эпидемию. Это может произойти, если мутации коронавируса не приведут к появлению новых форм, которые опять вызовут у человечества проблемы. Новые мутации спутают все карты и приведут к совершенно другим результатам, независимо от наших оценок.

— Как в Израиле борются с антипрививочниками? Будет ли Израиль использовать российскую вакцину?

— Массовый психоз может быть положительным и отрицательным, но он никогда не статичен, это динамическое явление. Если сначала под влиянием психоза и невежества люди сопротивляются вакцинам, то при появлении отличных результатов ее применения все начнут ее применять. Люди, считающие, что вакцина — вред, — другой вопрос. Большинство примут вакцину, выхода не будет. Так было и с другими прививками. Болезнь будет продолжаться, как и все другие инфекционные болезни. Соединенные Штаты против применения российской вакцины во всем мире. Понятно, что давление США определенно будет. Несмотря на все успехи, Россия была недостаточно развита для такого рода эпидемии с точки зрения массового производства лекарств. Поэтому она вряд ли сможет обеспечить свое население достаточным количеством прививок. Причина этому — общее развитие фармацевтической промышленности. То, что США могут производить в кратчайший срок, России непосильно, даже если бы российская вакцина была лучше. В отношении Израиля: все наше население будет вакцинировано до конца марта. Это благодаря тому, что у нас самая эффективная система здравоохранения в мире. Она лучше, чем в Соединенных Штатах, чем в Великобритании и Германии. Я это знаю по себе. У нас отличные врачи, неважно, откуда они приехали. Сама система более эффективна, так уж нам удалось. Поэтому Россия не успеет ничего доставить, даже если бы хотела.

— Почему тогда при всей эффективности в Израиле не разработали свою вакцину?

— Зачем?

— Своя-то всяко надежнее.

— Израиль — не мировая держава. Мы не занимаемся мировыми проблемами. Мы не изобретаем, не пытаемся выработать вакцины по всем возможным вариантам. Зачем? Первый закон экономики — денег всегда не хватает. В науке тот же самый закон. Поэтому надо определить, что более важно сейчас разрабатывать, что — менее. То, что можно купить, не надо делать. Мы — не Россия, мы всегда можем купить.

— Приход Байдена не отвернет США от Израиля? Трамп же признал Иерусалим столицей Израиля. Не получится так, что вы потеряете важного союзника?

— В мире, в России и в Израиле очень мало тех, кто действительно имеет представление о наших реальных отношениях с Соединенными Штатами. Чтобы все поставить на свои места, я приведу цитату министра обороны США. Был такой Мелвин Лэйрд в 1970-м году. Тогда шла война между нами и египтянами, война нас истощила. На стороне египтян воевали советские ракетчики и советские летчики. В этот момент министр обороны США предоставил общий анализ положения в мире президенту Соединенных Штатов. Там было написано: «Существование Израиля не является высшим национальным интересом США». Нет, им не было по барабану, но это не являлось для них высшим интересом. Это локальные интересы США в данном месте, в данном районе. Плюс интересы политических групп в борьбе за власть в США. Их комбинация приводит к тому или иному политическому решению. Поэтому то, что внес Трамп — он внес свои, говоря народным языком, выходки и в этом отношении тоже, совершенно не понимая и не оценивая ситуацию на Ближнем Востоке, ситуацию в Израиле. Мне кажется, они никогда этого не понимали и не поймут. Он делал это, исходя из внутренних политических соображений. Этих внутренних политических соображений у Байдена нет. Поэтому он вернет американскую политику ко временам Обамы.

— Лишится ли Израиль ежегодной американской помощи? Вы же получаете из США миллиарды долларов на вооружение?

— 35 миллиардов долларов в течение десяти лет.

— Это мало?

— Соглашение подписано, его никто нарушать не будет. Это больше американской военной промышленности, потому что за эту помощь американское правительство оплачивает американской военной промышленности поставки вооружения Израилю. На этом промышленность выигрывает в двух направлениях. Первое — любой вид вооружения, если он опробован в Израиле, резко повышает способность его продажи. Если израильские летчики опробовали какой-то самолет и взяли его, это сразу увеличит желание купить этот самолет. И тогда можно поставить Израилю 50 самолетов F-35 на определенную сумму, но за это продать Саудовской Аравии оружия на 105 миллионов долларов. Это хорошая сделка. Второе — не будут нам поставлять, мы сами сделаем. А если мы сами будем делать, это будет хорошее оружие. Оно будет дорогое и будет конкурировать с американцами. Мы уже сейчас с ними конкурируем. Часть наших беспилотников лучше американских. Они выламывают руки в НАТО: «Покупайте наши. Израильские — нет». Продажа оружия США — это их интересы: экономические, внутриполитические, внешнеполитические. Мы от этого якобы выигрываем, а я считаю, нам эта военная помощь не нужна. Лучше бы мы делали сами.

— Возвращаясь к беспилотникам. Каковы интересы Израиля, когда он продает эти беспилотники Азербайджану. Тут в чем интерес? Армения от этих беспилотников пострадала.

— Если бы Армения хотела купить, мы бы и им продали. За исключением зон конфликта — международными организациями запрещено поставлять те или иные виды вооружения. Мы готовы продать кому угодно.

— И даже Украине?

— Если это не пройдет вразрез с нашими интересами с Россией.

— А какие интересы?

— Не надо смешивать одно с другим. Мы еще не закончили с США. В Азербайджане у Израиля два интереса. Один — интерес к большой стране, которая является рынком оружия. Казахстану мы тоже продаем. И готовы продать кому угодно: и американцам, и испанцам, и африканцам. Израиль продает оружия в год на 7,5 миллиарда долларов.

У евреев никогда не было проблем в Азербайджане. Эта страна находится на границе с Ираном. Иран у нас определяется как основное стратегическое государство. Нам не угрожает ни одна арабская страна. Эти проблемы мы давно решили. Единственная потенциальная угроза — создание ядерного оружия в Иране. Из-за наших особых отношений с Ираном нам полезно развивать отношения с Азербайджаном. В Иране живут 20 миллионов азербайджанцев. Очень часто Азербайджан является площадкой для тех или иных наших действий у Ирана. У нас есть интересы в Азербайджане, мы этого не скрываем, поэтому с ним у нас более теплые отношения, чем с другими странами. Турция получала наши беспилотники. Турции мы ремонтировали танки и переделывали их, подгоняя американские танки под современный уровень. Если Украина попросит у нас ударные беспилотники, которые будут окружать российские войска, я думаю, мы на это не пойдем.

— А если они будут угрожать Донбассу?

— Невозможно угрожать Донбассу и не угрожать России.

— Что скажете насчет большого геополитического тренда — доминирование левых, новая политкорректность? Если посмотреть на Европу, критику Израиля со стороны левых, нам ждать новых Троцких, Лениных? Как Вы это видите?

— Во-первых, Ленин и Троцкий — совершенно другие явления, не связанные с тем, что сегодня называется левыми. Ленин создавал, а эти только разрушают. У Ленина была четкая стройная идеология. Китай — коммунистическая страна. Можно сравнить коммунизм и левое движение в Китае с этими недоумками, которые кричат, что они левые, и бегают по Европе, выплескивая свои гормоны и безграмотность. Нет сегодня левых в Европе. Они превратили в ругательство и в Израиле тоже. Движение Ленина было во имя народа и для народа. Он пытался, и те, кто с ним были, кто строили новое государство на территории распавшейся русской империи, хотели улучшить жизнь народа. Кто-нибудь из этой шпаны, бегающей по Европе, о народе вообще думает? Они для народа это делают? Это ради народа они ходят с голым задом? Это во имя народа они громят магазины? Это совершенно примитивная анархия, ничего не имеющая общего даже с классическим анархизмом. Люди живут по символам. А то, что происходит сейчас в Европе и в Израиле, — это внутренняя пустота на основе абсолютного невежества. Образование, воспитание перестали быть чем-то ценным, как раньше. И вот эта безграмотная толпа, во главе которой стоят политические авантюристы, ищет, куда бы выплеснуться.

— То есть социалистической революции нам не ждать ни в Израиле, ни в Европе, ни в мире?

— Революция происходит тогда, когда слабеет правительство, когда власть не в состоянии решать внутренние проблемы и управлять государством.

— Когда низы не хотят, а верхи не могут.

— Власть теряет способность удерживать свое положение. Это было в России в феврале 1917-го, это было во Франции во время французской революции, это было в Советском Союзе в 91-м. Это не потому что народу плохо, а потому что власть прогнила и падает. Найдите мне хоть одного представителя из этих кругов, кто мог бы членораздельно и последовательно изложить свои принципы. Бунтуют в Париже, бунтовали в Берлине, бунтуют в США. Так же, как были бунты в свое время в царской России. Народ бушует, а власти нет.

— Существуют ли потенциальные горячие точки, которые могут вспыхнуть в 2021 году?

— Последние годы два сильных конфликта, развязанные Европой и США в той или иной степени, нормализовались. С помощью России они устанавливаются, упорядочиваются, гаснут. Один конфликт в Сирии, другой в Ливии и последний, о котором мы говорили, — Нагорный Карабах. Чем больше будет отрезвляющего и решительного участия России, тем больше шансов, что конфликты решатся не военным путем. Если бы Россия была такая, как сегодня, в 90-м году, не было бы такого ужаса на Балканах. Никто бы не бомбил болгар, никто бы не сжигал в церквях женщин и детей. Сегодня наш однополярный мир, который содрогался от войн и агрессии намного больше, становится многополярным. Но в многополярном мире, с одной стороны, надо учитывать интересы других государств, а с другой стороны, надо выработать механизм, который будет его стабилизировать. Нужно выработать новые формы контроля над ситуацией с учетом интересов других стран.

— Как вы обычно отмечаете Новый год? Какие советские новогодние традиции сохранились и прижились в Израиле?

— Я приехал в Израиль 51 год назад. Тут на Новый год смотрели вообще с дикостью и удивлением. Сегодня — и передача по израильскому радио, и поздравления от президента и премьер-министра. Кроме этого, каждый из них добавляет на ломаном русском языке: «С Новым годом!». В Израиле Новый год — это национальный праздник приехавших из бывшего Советского Союза, не имеющих никакого отношения к религиозной его части. Религиозную часть отмечают каждый по-своему: католики, православные и прочие. Во многих магазинах, на многих площадях стоят елки. Мы уже пришли к нормальному восприятию Нового года, к такому же, как в СССР. У моих внуков стоит елочка, они знают, кто такой Дед Мороз, даже рассказывают стихи. Когда они узнают, что мы должны приехать, только и говорят: «Дедушка, привези оливье!» (смеется).