Россия и Судан празднуют 65-летие дипломатических отношений

Москва, 5 января. Россия и Судан отмечают 65-летие установления дипломатических отношений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД республики Омар Камареддин обменялись поздравительными телеграммами по случаю праздника. Стороны дали высокую оценку достигнутому уровню российско-суданского сотрудничества в различных областях, включая доверительный политический диалог.

Дипломаты подчеркнули взаимный настрой Москвы и Хартума на поддержание тесной координации подходов двух стран по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

Лавров и Камареддин подтвердили намерение и дальше проявлять активное участие в развитии и укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Одним из таких проектов стало размещение пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Порт-Судане. Это позволит гарантировать безопасность судоходства в Красном море и в прилегающих заливах.