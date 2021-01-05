Ученые описали способ приготовления самого опасного для здоровья кофе

Стокгольм, 5 января. Ученые выявили самый опасный для здоровья способ приготовления кофе. Наибольшую угрозу организму человека представляет напиток, который не пропустили через фильтр.

Приготовление кофе методом френч-пресс исключает применение фильтра и является экологичным и простым способом. Но ученые Гетеборгского университета в Швеции не рекомендуют употреблять такой напиток слишком часто.

Греческий и турецкий кофе готовятся без использования фильтра методом кипячения порошка кофе с водой. В нефильтрованном кофе содержится кафестол и кафиол, которые провоцируют повышение триглицеридов и холестеринов в кровяном потоке. Применение фильтра способно снизить риск возникновения сердечного приступа, так как фильтр удаляет опасные компоненты из напитка. Для удаления осадка рекомендуется использовать бумажные фильтры.

Смешивание кофе с алкоголем не приведет ни к чему хорошему, считают специалисты Минздрава. Врачи предостерегают от употребления кофе в сочетании с алкоголем, подобное сочетание может спровоцировать сбой сердечного ритма. К тому же, несмотря на бодрящий эффект напитка, кофе не ускорит усвоение алкоголя и не поможет протрезветь, уверены специалисты.