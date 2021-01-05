Лолита рассказала, что сблизило ее с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном

Дубай, 5 января. Певица Лолита Милявская впервые рассказала, как лидер немецкой музыкальной группы Rammstein Тилль Линдеманн спас ей жизнь на музыкальном фестивале.

Знаменитость отдыхает в Арабских Эмиратах, где она отметила Новый год. На берегу Персидского залива она встретила своего давнего знакомого — фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Старые приятели решили провести время вместе и арендовали яхту, во время прогулки по заливу немецкий певец неожиданно вспомнил, как спас Милявской жизнь.

Он напомнил ей о музыкальном фестивале «Жара», который проходил в Баку в 2019 году. В тот день российская певица произвела фурор, появившись на шоу в обтягивающем комбинезоне с эффектом татуировок. После знакомства с Линдеманном она решила поплавать в бассейне. Когда певица поплыла в сторону бортика с музыкальной аппаратурой, ее немецкий друг подбежал к ней и сказал плыть обратно.

«Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая. И могло случиться ужасное, не будь моего друга рядом», — завила Милявская в разговоре с «Дни.ру».

Судя по всему, это событие сблизило знаменитостей. На недавнем видео, которое Лолита опубликовала в Сети, певица называла Линдеманна братом, нежно целовала, а он в свою очередь смущенно хихикал.