В ФСБ рассказали об оружии, которое пытались ввезти украинцы в Крым

Многие украинцы ездят в Крым на праздники, по работе, отдохнуть или просто навестить родных и близких. Их не останавливает даже пандемия и то, что для пересечения российской границы необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом, несмотря на тщательный досмотр на границе, некоторые люди все равно пытаются провезти что-то запрещенное, однако все тщетно. Подробности узнавал корреспондент ФАН.

Врио начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Андрей Шеин в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, какие чаще всего предметы граждане Украины пытаются незаконно провезти на полуостров. По его словам, в основном нарушения фиксируются при попытках провоза крупных денежных сумм, представляющих культурную или историческую ценность предметов, оружия, боеприпасов, наркотических и психотропных средств, а также лекарств, содержащих в своем составе вещества, запрещенные к свободному обращению на территории России.

«Выявленные у въезжающих в РФ граждан запрещенные к свободному обороту предметы затем направляются на соответствующие исследования. Это касается оружия, боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ, экстремистских материалов и так далее. Дальнейшую судьбу перевозчиков и изъятых предметов решает суд. Хранение изъятого осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации», — отметил Шеин.

Также собеседник издания заявил, что граждане Украины в 2020 году пытались 18 раз незаконно ввезти оружие и боеприпасы в Крым, однако все эти попытки были пресечены сотрудниками пограничного управления. Он отметил, что среди изъятого чаще всего встречались травматические пистолеты и охотничьи патроны.

Вместе с тем Андрей Шеин добавил, что в 2020 году в пунктах пропуска через государственную границу на участке Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым конфликтных ситуаций или провокационных действий со стороны граждан соседней страны допущено не было.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что бывший депутат Верховной рады назвал правильным решением выбор Крыма и Донбасса выйти из состава Украины.