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Саруханов признался, что празднование Нового года напоминает ему детство

Саруханов признался, что празднование Нового года напоминает ему детство

Заслуженный артист России, член Союза писателей России, член Союза композиторов России, поп-рок певец, композитор и поэт Игорь Саруханов в интервью ФАН рассказал, как проводит январские каникулы, и назвал свои любимые праздничные фильмы.

«В новогодние праздники я дома. Уже много лет дома, максимум на следующий день могу куда-то поехать, чтобы поработать. В этом году работы совсем нет, нас же всех посадили на удаленку. Но если будут предложения, я, конечно же, поеду. Мы обычно празднуем Новый год в кругу семьи. Наряжаем елку с детьми, потом, естественно, ночью я кладу подарки под елку. Они, конечно, от Деда Мороза. Обязательно есть письма от него. Потом, если есть снег, делаем снежную бабу, берем морковку для носика. Мы гуляем, надеваем лыжные костюмы и дышим воздухом. Дети-то рано ложатся спать, они маленькие, поэтому мы с моей супругой Татьяной вдвоем встречаем Новый год у телевизора», — рассказал Саруханов.

Музыкант признался, что на протяжении многих лет на Новый год смотрит одни и те же фильмы.

Саруханов признался, что празднование Нового года напоминает ему детство

Честно говоря, у меня несколько любимых фильмов. «Любовь и голуби» — это обязательно. «Служебный роман», разумеется. И, конечно, первые рязановские фильмы, включая «Иронию судьбы, или С легким паром!». Это напоминает родителей, напоминает те годы, когда ты был маленький. Когда начинается первая серия фильма, появляется ощущение, что сейчас мама войдет и скажет, что пора за стол. Это очень важно, нужно. Я думаю, это одна из причин явления этого замечательного фильма, он напоминает нам юность и детство. Все как у всех. На нашем новогоднем столе салатики, которые готовила сначала бабушка, потом мама, а потом жена. Я считаю, это новогодний образ жизни нашей страны, наших детей, наших сограждан. Мы все прекрасно знаем салат оливье, как без него! А эта «ваша заливная рыба» — это замечательно!» — поделился артист.

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