Увеличенный размер пособия по безработице сохранится в 2021 году

Москва, 5 января. Размер максимального и минимального размера пособия по безработице будет сохранен на прежнем уровне, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сумма максимальной выплаты составит 12 130 рублей, а минимальной — 1500 рублей. Однако безработный гражданин в первые три месяца сможет получать 75% заработной платы, но не более максимального размера пособия, а последующие три месяца — 60% заработка, но не выше 5000 рублей. Решение увеличить сумму пособия по безработице с 8000 рублей было принято в марте прошлого года, в качестве меры по поддержке граждан во время пандемии коронавируса. Изначально решение носило временный характер, но позже власти решили сохранить максимальный уровень на 2021 год.

Мишустин ранее утвердил программу госгарантии оказания россиянам бесплатной медицинской помощи на ближайшие три года, пишет Федеральное агентство новостей.