Бабкина отреагировала на слухи об изменах своего молодого мужа

Москва, 5 января. Певица Надежда Бабкина в своей автобиографичной книге впервые рассказала подробности о романе с 40-летним артистом Евгением Горшечковым (Гор) и ответила на слухи об изменах.

Знаменитость выпустила свою первую автобиографию «Модная, народная…». В ней она рассказала о самых ярких событиях своей жизни. Книга появилась в продаже 19 марта 2020 года, когда артистке исполнилось 70 лет. Многих поклонников звезды интересовали подробности ее личной жизни, а именно роман с Гором. Бабкина призналась, что за 16 лет отношений ее возлюбленного несколько раз называли «альфонсом» и обвиняли в изменах, но ее не волновали эти сплетни.

«Я никогда не переживала по этому поводу. <…> Несмотря на то, что Женя гораздо моложе меня, мне кажется, что душой он старше. Наш биологический возраст в этом случае не играет никакой роли», — цитирует фрагмент книги Пятый канал.

Бабкина заверила своих фанатов, что полностью доверяет мужчине и ей нравится ощущать себя с ним как за большой горой. Певица рассказала, что у ее гражданского мужа есть хорошие источники дохода и он может обеспечивать себя и ее.

Единственной слабостью мужчины певица назвала его душевную доброту и призналась, что всегда старается его «спасать» от внимания прессы. Именно поэтому Гор редко появляется с ней на публике.