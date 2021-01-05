Сергей Сафронов проговорился о сексуальной ориентации Билана и Лазарева

Москва, 5 января. Экстрасенс Алина Вердиш поделилась шокирующими подробностями об интимной жизни знаменитостей, которые она узнала от телеведущего Сергея Сафронова.

Скандалы вокруг Сафронова не утихают уже несколько недель. Сначала иллюзиониста уволили с программы «Битва экстрасенсов», которую он вел несколько лет, а теперь ее бывшая участница опубликовала на него компромат. На своем YouTube-канале Вердиш выложила фрагменты телефонного разговора с ведущим, в котором он рассказывает тайны российских звезд.

По словам иллюзиониста, певцы Дима Билан, Сергей Лазарев и Александр Ревва принадлежат к гей-сообществу. Несмотря на счастливый брак Реввы, на аудиозаписи Сафронов утверждал, что артист оказывал интимные услуги за деньги другим мужчинам. Иллюзионист также раскрыл тайну актрисы Екатерины Варнавы, которая, по его словам, якобы увлеклась женщинами после аборта.

«У нее неудачный опыт с мужчинами был, просто сумасшедший. Наверное, после аборта она, разочаровавшись полностью в противоположном поле, решила увлечься женщинами», — заявляет предполагаемый голос Сафронова в эфире YouTube-канала Вердиш.

Позднее экстрасенс заявила о готовности доказать на любой экспертизе, что голос на видео принадлежит телеведущему. Варнава уже узнала о «сливе эксклюзива» и опровергла эту информацию. Она подчеркнула, что ничего не имеет против сплетен, но история уже вышла за рамки, и она намерена поквитаться с обидчиком. Билан и Лазарев пока никак не отреагировали на слухи.