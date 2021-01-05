Ученые оценили вред красного мяса для сердечно-сосудистой системы

Вашингтон, 5 января. Употребление большого количества красного мяса способно спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, считают американские ученые.

Специалисты провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале Express. В испытании приняли участие 43 272 мужчины в возрасте 55 лет. В начале исследования ни у кого из испытуемых не было отмечено сердечных заболеваний или болезней сосудов.

Исследователи изучили их рацион и наблюдали за их состоянием. Результат наблюдений показал, что у мужчин, употребляющих красное мясо, выше риск развития болезней сердца и сосудов. Эксперты пришли к выводу, что исключение из рациона красного мяса может существенно продлить жизнь. Этот продукт можно заменить цельнозерновыми или молочными продуктами.

Американские специалисты выяснили, что соблюдение некоторых привычек на протяжении всей жизни способно продлить срок жизни без хронических заболеваний на десять лет. эксперимент длился около 30 лет и затронул более 100 тысяч добровольцев. Участникам предлагалось соблюдать пять полезных привычек в течение всей жизни.