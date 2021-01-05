Назван продукт для эффективного снижения уровня сахара в крови

Москва, 5 января. Быстрому снижению уровня сахара в крови способствует употребление нута. К такому выводу пришли ученые после проведенных исследований.

Полезное свойство нута связано с высоким уровнем белка и клетчатки. Последняя замедляет усвояемость углеводов в организме, из-за чего они медленно расщепляются на глюкозу. Таким образом сахар не успевает быстро накапливаться. Употребление одного блюда на основе пшеницы можно заменить на пищу из нута. Это позволит снизить уровень сахара в крови за шесть недель.

Продукт способен привести в норму количество глюкозы в крови за счет влияния на набор веса. Люди, употребляющие блюда на основе из нута, чувствуют себя сытыми гораздо дольше. При этом снижается тяга к нездоровой пище, отмечают специалисты.

Растительные высокобелковые продукты помогают не только избавиться от лишнего жира, но и снижают риск ранней смерти на 10%. Полстакана нута содержит около семи граммов белка. Продукт богат железом, фолатом, фосфором и другими полезными микроэлементами.