Россиянам посоветовали чаще менять пароли в приложениях

Москва, 5 января. Эксперт по безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня рассказал, что пароли от различных сервисов и приложений нужно менять как минимум раз в год.

По мнению эксперта, регулярная смена паролей — это отличная профилактика для защиты от утечки информации. Для большей защиты он рекомендует использовать одноразовые пароли из приложений-генераторов, например, google authenticator или из смс. Анисеня посоветовал россиянам заняться сменой паролей в сервисах на новогодних каникулах, пока есть много свободного времени.

«Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь все чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество — их проще сменить», — рассказал он в разговоре с «Российской газетой».

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов ранее рассказал, кто чаще всего становится жертвой хакеров. Оказалось, мошенников в основном интересуют платежные данные.