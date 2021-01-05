Ученые признали пять доступных овощей источником долголетия

Кливленд, 5 января. Некоторые вкусные и дешевые овощи могут легко продлить жизнь человека. Такое заявление сделали ученые из Кливлендской клиники в США.

Брокколи, редис и брюква являются настоящей кладезем здоровья и долголетия, уверены американские специалисты. Овощи семейства крестоцветных богаты большим количеством полезных веществ, которые оказывают благоприятное влияние на организм, уточнили ученые.

Специалисты в области здорового питания также рекомендует употреблять брюссельскую, цветную и белокочанную капусту. По словам ученых, все эти овощи активизируют в организме естественную систему детоксикации. Этот процесс, в свою очередь, препятствует развитию рака в организме, следует из заявления специалистов.

Регулярное употребление помидоров может восстановить поврежденные в процессе курения клетки легких человека, полагают ученые Школы общественного здравоохранения им. Блумберга. Сотрудники учреждения сделали такое заявление основе десятилетних исследований.