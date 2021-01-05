Представлен топ самых разбогатевших в 2020 году российских миллиардеров

Москва, 5 января. Владельцы крупных российских предприятий за 2020 год совокупно заработали порядка 13,8 млрд долларов, больше остальных разбогател Алишер Усманов, следует из рейтинга BBI.

Капитал основателя USM Holdings вырос на 4,46 млрд долларов, до 21,1 млрд долларов, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимает 69-е место. Занимающий 69-е место владелец «Северстали» Алексей Мордашов за год разбогател на 3,11 млрд долларов. Первое место в списке богатейших российских предпринимателей занимает Владимир Потанин, тогда как в общемировом рейтинге — 45-е место. Состояние владельца «Норникеля» выросло на 1,98 млрд долларов, до 30 млрд долларов. Бизнесмен Роман Абрамович за год увеличил состояние на 2,06 млрд долларов. Заработок руководителя «Новатэка» Леонида Михельсона составил 219 млн долларов и занимает 57-е место в списке.

Рейтинг из пяти влиятельных бизнесвумен в России ранее представили журналисты Федерального агентства новостей. Возглавила список инвестор, девелопер, владелица отелей Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 2,9 млрд долларов. Россиянка регулярно входит в топ богатейших россиян по версии Forbes.